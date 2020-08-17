В Греции произошло умеренное землетрясение

В понедельник землетрясение магнитудой 5,2 затронуло некоторые районы южной Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческое изданием Ekathimerini.

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Толчки ощущались также в Афинах, но о разрушениях или травмированных информация не поступала.

Афинский геодинамический институт сообщил, что эпицентр подводного землетрясения располагался на глубине 90 км, в 53 км к юго-востоку от острова Гидра и к востоку от Пелопоннеса. Оно произошло в 10:27 утра по местному времени.

Греция расположена в сейсмически активном регионе. Но подавляющее большинство землетрясений не наносит стране сильного вреда.

Напомним, в середине июля Еврокомиссия согласовала пакет помощи для Албании в размере 100 млн евро для преодоления последствий землетрясения, произошедшего в ноябре 2019 года.