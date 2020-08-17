Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером

Италия закрыла дискотеки и ввела ночной масочный режим

Крупнейшие протесты в истории Беларуси: на улицах Минска до 200 тысяч человек

У Зеленского пожурили Лукашенко за заявление, что Украина "наказывает Беларуси" провести новые выборы






В Греции произошло умеренное землетрясение

Понедельник, 17 августа 2020, 11:54

В понедельник землетрясение магнитудой 5,2 затронуло некоторые районы южной Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческое изданием Ekathimerini.

Читайте также
На греческом Родосе - два подряд землетрясения силой около 5 баллов

Толчки ощущались также в Афинах, но о разрушениях или травмированных информация не поступала.

Афинский геодинамический институт сообщил, что эпицентр подводного землетрясения располагался на глубине 90 км, в 53 км к юго-востоку от острова Гидра и к востоку от Пелопоннеса. Оно произошло в 10:27 утра по местному времени.

Греция расположена в сейсмически активном регионе. Но подавляющее большинство землетрясений не наносит стране сильного вреда.

Напомним, в середине июля Еврокомиссия согласовала пакет помощи для Албании в размере 100 млн евро для преодоления последствий землетрясения, произошедшего в ноябре 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция стихийные бедствия
powered by lun.ua