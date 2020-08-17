У Кишиневі вкотре "мінували" посольство РФ
Понеділок, 17 серпня 2020, 13:27
У столиці Молдови у понеділок, 17 серпня, повідомили про нібито замінування будівлі посольства Російської Федерації.
Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".
Анонімне повідомлення про замінування надійшло о 9 ранку на електронну скриньку посольства, після чого співробітники звернулися у поліцію.
Будівлю одразу оточили, на місце виїхали сапери, але після обстеження будівлі та прилеглої території підозрілих предметів не виявили.
Це вже четверте за це літо "мінування" посольства Росії у Кишиневі. Попередні три повідомлення надійшли протягом червня, усі вони виявились неправдивими. Одного разу на території посольства знайшли зелену сумку, але у ній небезпечних предметів не було.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua