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У Кишиневі вкотре "мінували" посольство РФ

Понеділок, 17 серпня 2020, 13:27

У столиці Молдови у понеділок, 17 серпня, повідомили про нібито замінування будівлі посольства Російської Федерації.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

Анонімне повідомлення про замінування надійшло о 9 ранку на електронну скриньку посольства, після чого співробітники звернулися у поліцію.

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Будівлю одразу оточили, на місце виїхали сапери, але після обстеження будівлі та прилеглої території підозрілих предметів не виявили.

Це вже четверте за це літо "мінування" посольства Росії у Кишиневі. Попередні три повідомлення надійшли протягом червня, усі вони виявились неправдивими. Одного разу на території посольства знайшли зелену сумку, але у ній небезпечних предметів не було.




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