В Кишиневе в очередной раз "минировали" посольство РФ
Понедельник, 17 августа 2020, 13:27
В столице Молдовы в понедельник, 17 августа, сообщили о заминировании здания посольства Российской Федерации.
Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".
Анонимное сообщение о заминировании поступило в 9 утра по электронной почте посольства, после чего сотрудники обратились в полицию.
Здание сразу оцепили, на место выехали саперы, но после обследования здания и прилегающей территории подозрительных предметов не обнаружили.
Это уже четвертое за это лето "минирование" посольства России в Кишиневе. Предыдущие три сообщения поступили в июне, все они оказались ложными. Однажды на территории посольства нашли зеленую сумку, но в ней опасных предметов не было.
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