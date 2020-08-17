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В Кишиневе в очередной раз "минировали" посольство РФ

Понедельник, 17 августа 2020, 13:27

В столице Молдовы в понедельник, 17 августа, сообщили о заминировании здания посольства Российской Федерации.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Анонимное сообщение о заминировании поступило в 9 утра по электронной почте посольства, после чего сотрудники обратились в полицию.

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Здание сразу оцепили, на место выехали саперы, но после обследования здания и прилегающей территории подозрительных предметов не обнаружили.

Это уже четвертое за это лето "минирование" посольства России в Кишиневе. Предыдущие три сообщения поступили в июне, все они оказались ложными. Однажды на территории посольства нашли зеленую сумку, но в ней опасных предметов не было.

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