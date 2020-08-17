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Президент Німеччини звернувся до Лукашенка

Понеділок, 17 серпня 2020, 13:43

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Александра Лукашенка, який виконує обов’язки президента Білорусі, до діалогу з опозицією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Я апелюю до президента Лукашенка йти шляхом переговорів. Робити ставку не на насильство, а на діалог", - сказав Штайнмаєр у понеділок, 17 серпня, перед початком віртуальної конференції щодо діджиталізації.

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Новини та кадри з Білорусі "є драматичними і зворушливими водночас", зауважив Штайнмаєр. Силовики, за словами президента Німеччини, не повинні чинити гріх, застосовуючи насильство проти свого народу.

Він заявив, що захоплюється мужністю демонстрантів, які вийшли на вулиці в минулі вихідні після насильства з боку влади в попередні дні.

"Люди цієї багатостраждальної, але гордої країни заслуговують на нашу солідарність і підтримку", - наголосив Штайнмаєр.

Раніше цього дня суперниця Лукашенка Світлана Тихановська заявила про готовність взяти на себе політичне лідерство в країні на період підготовки нових виборів.

Лукашенко заявив, що повторних виборів у Білорусі не буде. Він також закликав перерозподіляти владні повноваження в країні через конституційний процес, а не через вуличні акції.

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