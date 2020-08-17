В Іспанії офіційно підтвердили, що колишній король виїхав до ОАЕ

В Іспанії офіційно підтвердили інформацію про те, що колишній король Хуан Карлос перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais, повідомлення про це сьогодні оприлюднив Палац Сарсуела, офіційна резиденція монархів Іспанії.

"Його Величність король Хуан Карлос… доручив повідомити про те, що 3-го серпня він виїхав до Об’єднаних Арабських Еміратів, де і перебуває на цей час", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, колишній король Іспанії Хуан Карлос залишив країну на тлі розслідування про корупцію.

Його від'їзд викликав в Іспанії великі суперечки про монархію і спекуляції про те, куди поїхав колишній король.

Спершу ЗМІ припускали, що Хуан Карлос у Домініканській республіці або Португалії. Згодом медіагрупа NIUS оприлюднила фото, з яких випливає, що колишній монарх прибув в Абу-Дабі в Еміратах.

Сьогоднішнє офіційне повідомлення підтверджує цю інформацію. Досі королівська родина і уряд Іспанії не відповідали на запитання про місцеперебування Хуана Карлоса.

Детальніше читайте у статті Втеча по-королівськи: яку ціну матиме корупційний скандал навколо іспанського монарха.