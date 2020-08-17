В Испании официально подтвердили, что бывший король уехал в ОАЭ

В Испании официально подтвердили информацию о том, что бывший король Хуан Карлос находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, сообщение об этом сегодня обнародовал Дворец Сарсуэла, официальная резиденция монархов Испании.

"Его Величество король Хуан Карлос... поручил сообщить о том, что 3 августа он выехал в Объединенные Арабские Эмираты, где и находится в настоящее время", - говорится в заявлении.

Напомним, бывший король Испании Хуан Карлос покинул страну на фоне расследования о коррупции.

Его отъезд вызвал в Испании большие споры о монархии и спекуляции о том, куда поехал бывший король.

Сначала СМИ предполагали, что Хуан Карлос - в Доминиканской республике или Португалии. Впоследствии медиа-группа NIUS обнародовала фото, из которых следует, что бывший монарх прибыл в Абу-Даби в Эмиратах.

Сегодняшнее официальное сообщение подтверждает эту информацию. До сих пор королевская семья и правительство Испании не отвечали на вопрос о местонахождении Хуана Карлоса.

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