Ірландія приєдналась до невизнання результатів виборів у Білорусі

Ірландія приєдналась до країн, які не визнали результатів білоруських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, опубліковану 17 серпня на сайті міністерства закордонних справ і торгівлі Ірландії.

Міністр закордонних справ Саймон Ковені заявив, що його країна не вважає результати президентських виборів у Білорусі законними.

Читайте також ЄС: не повинно бути стороннього втручання у ситуацію в Білорусі

"Ірландія не приймає результати виборів як справжнє відображення демократичної волі білоруського народу", - зазначив Ковені.

За його словами, ці результати не були законними, про що свідчать залякування та затримання, що відбулися до і після виборів, а також реакція влади на масштабні і переважно мирні протести, які зараз відбуваються по всій країні.

Ковені привітав рішення скликати екстрену відеоконференцію Європейської ради в середу.

"Ми продовжимо чинити тиск на білоруську владу з метою звільнити всіх несправедливо затриманих мирних жителів, і ми повністю підтримуємо початок процесу адресних санкцій", - заявив ірландський міністр.

Нагадаємо, держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.

Британія, а також Канада заявили про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі.