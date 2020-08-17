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ЄС: не повинно бути стороннього втручання у ситуацію в Білорусі

Понеділок, 17 серпня 2020, 20:43

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС на відеоконференції 19 серпня обговорять, як краще реагувати на ситуацію в Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі-запрошенні Мішеля лідерам країн ЄС.

"Народ Білорусі має право визначати своє майбутнє. Для цього необхідно припинити насильство і почати мирний і інклюзивний діалог. Керівництво Білорусі має відображати волю народу. Не повинно бути стороннього втручання. Грунтуючись на цих принципах, ми обговоримо, як найкраще реагувати на мінливу ситуацію в Білорусі", - написав Мішель

Він підкреслив, що вибори президента Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, а подальше насильство над мирними демонстрантами було шокуючим і заслуговує на осуд.

"Те, чому ми стали свідками в Білорусі, є неприйнятним...Винні мають бути притягнуті до відповідальності. ЄС почав роботу над санкціями", - зазначив Мішель.

Нагадаємо, держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.

Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні. 

Держави ЄС також пропонували своє посередництво для деескалації кризи, але Лукашенко відмовився. 

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