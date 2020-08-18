Ирландия присоединилась к непризнанию результатов выборов в Беларуси

Ирландия присоединилась к странам, которые не признали результаты белорусских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, опубликованное 17 августа на сайте министерства иностранных дел и торговли Ирландии.

Министр иностранных дел Саймон Ковени заявил, что его страна не считает результаты президентских выборов в Беларуси законными.

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"Ирландия не принимает результаты выборов как истинное отражение демократической воли белорусского народа", - отметил Ковени.

По его словам, эти результаты не были законными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, произошедшие до и после выборов, а также реакция власти на масштабные и преимущественно мирные протесты, которые сейчас происходят по всей стране.

Ковени приветствовал решение созвать экстренную видеоконференцию Европейского совета по Белоруси в среду.

"Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти с целью освободить всех несправедливо задержанных мирных жителей, и мы полностью поддерживаем начало процесса адресных санкций", - заявил ирландский министр.

Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси.

Великобритания, а также Канада заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.