Ирландия присоединилась к непризнанию результатов выборов в Беларуси
Ирландия присоединилась к странам, которые не признали результаты белорусских выборов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, опубликованное 17 августа на сайте министерства иностранных дел и торговли Ирландии.
Министр иностранных дел Саймон Ковени заявил, что его страна не считает результаты президентских выборов в Беларуси законными.
"Ирландия не принимает результаты выборов как истинное отражение демократической воли белорусского народа", - отметил Ковени.
По его словам, эти результаты не были законными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, произошедшие до и после выборов, а также реакция власти на масштабные и преимущественно мирные протесты, которые сейчас происходят по всей стране.
Ковени приветствовал решение созвать экстренную видеоконференцию Европейского совета по Белоруси в среду.
"Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти с целью освободить всех несправедливо задержанных мирных жителей, и мы полностью поддерживаем начало процесса адресных санкций", - заявил ирландский министр.
Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси.
Великобритания, а также Канада заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.