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Через несправність на шоколадній фабриці місто у Швейцарії засипало какао-порошком

Вівторок, 18 серпня 2020, 11:23

У швейцарському містечку Ольтен протягом кількох днів фіксують появу дивних "опадів" - з неба падає какао-порошок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання 20 Minuten.

 

Один з перехожих виявив мікрочастинки какао-бобів у вигляді "коричневого шару пилу" на припаркованих автомобілях у місцевій промисловій зоні.

Він повідомив про своє незвичайне відкриття місцевим ЗМІ. Журналісти ж з'ясували: маленьке містечко Ольтен не перетворюється в край молока і меду, а відповідальність за дощ із какао несе  несправна вентиляційна система від виробника шоколаду Lindt & Sprüngli.

Обсмажені, подрібнені шматочки какао-бобів потрапили в навколишнє середовище через "неправильно працюючу вентиляційну систему, яка іноді викидає більше частинок у повітря", пояснили в компанії-виробнику шоколаду.

 Однак, за даними компанії, жодної небезпеки для людей або навколишнього середовища немає.

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Швейцарія
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