Через несправність на шоколадній фабриці місто у Швейцарії засипало какао-порошком

У швейцарському містечку Ольтен протягом кількох днів фіксують появу дивних "опадів" - з неба падає какао-порошок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання 20 Minuten.

Один з перехожих виявив мікрочастинки какао-бобів у вигляді "коричневого шару пилу" на припаркованих автомобілях у місцевій промисловій зоні.

Він повідомив про своє незвичайне відкриття місцевим ЗМІ. Журналісти ж з'ясували: маленьке містечко Ольтен не перетворюється в край молока і меду, а відповідальність за дощ із какао несе несправна вентиляційна система від виробника шоколаду Lindt & Sprüngli.

Обсмажені, подрібнені шматочки какао-бобів потрапили в навколишнє середовище через "неправильно працюючу вентиляційну систему, яка іноді викидає більше частинок у повітря", пояснили в компанії-виробнику шоколаду.

Однак, за даними компанії, жодної небезпеки для людей або навколишнього середовища немає.