Из-за неисправности на шоколадной фабрике город в Швейцарии засыпало какао-порошком

В швейцарском городке Ольтен уже несколько дней фиксируют появление странных "осадков" - с неба падает какао-порошок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание 20 Minuten.

Один из прохожих обнаружил микрочастицы какао-бобов в виде "коричневого слоя пыли" на припаркованных автомобилях в местной промышленной зоне.

Он сообщил о своем необычном открытии местным СМИ. Журналисты же выяснили: маленький городок Ольтен не превращается в край молока и меда, а ответственность за "снег из какао" несет неисправная вентиляционная система производителя шоколада Lindt & Sprüngli.

Обжаренные и измельченные кусочки какао-бобов попали в окружающую среду из-за "неправильно работающей системы вентиляции, которая иногда выбрасывает больше частиц в воздух", пояснили в компании-производителе шоколада.

Однако, по данным компании, никакой опасности для людей или окружающей среды нет.