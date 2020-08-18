Нідерланди розслідують повідомлення про стеження за військовим аташе РФ

Поліція Нідерландів почала розслідування після появи інформації про апаратуру стеження в автомобілі військового аташе РФ.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Вчора Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасову повірену у справах Нідерландів у зв'язку зі знахідкою. У відомстві заявили, що установка шпигунського обладнання не йде на користь і без того складним відносинам з Нідерландами.

Оллонгрен заявила, що у Нідерландів своя "історія з Росією" через катастрофу MH17.

"Я думаю, що це завжди відіграє певну роль у наших відносинах з Росією", – зазначила вона.

Додаткових подробиць справи міністр не навела з огляду на триваюче розслідування.

Два роки тому голландська розвідувальна служба MIVD оголосила, що російські спецслужби хочуть здійснити хакерську атаку на офіс Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі.