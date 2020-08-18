Нидерланды расследуют сообщения о слежке за военным атташе РФ

Полиция Нидерландов начала расследование после появления информации об аппаратуре слежения в автомобиле военного атташе РФ.

Об этом заявила министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Вчера Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Нидерландов в связи с находкой. В ведомстве заявили, что установка шпионского оборудования не идет на пользу и без того сложным отношениям с Нидерландами.

Оллонгрен заявила, что у Нидерландов своя "история с Россией" из-за катастрофы MH17.

"Я думаю, что это всегда играет определенную роль в наших отношениях с Россией", - отметила она.

Дополнительных подробностей дела министр не привела, учитывая продолжающееся расследование.

Два года назад голландская разведывательная служба MIVD объявила, что российские спецслужбы хотят осуществить хакерскую атаку на офис Организации по запрещению химического оружия в Гааге.