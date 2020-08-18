Фінляндія у вересні запустить додаток для відстеження контактів

Фінляндія у вересні запустить власний додаток для відстеження контактів, який допоможе отримати попередження у разі контакту з хворим на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Додаток, названий Koronavilkku ("Коронавірусна сигналізація"), стане доступним для мешканців Фінляндії з початку вересня, а у тестовому форматі - можливо і з останніх днів серпня.

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Він працюватиме на основі технології Bluetooth, як і більшість додатків у європейських країнах та Сингапурі. За силою сигналу пристрої будуть визначати, на якій відстані перебували інші користувачі, і запам’ятовувати пристрої на ризиковій дистанції.

Якщо згодом людина отримає позитивний результат тесту, у хворого попросять дозвіл на завантаження анонімізованих даних у систему, щоб попередити інших користувачів, які потенційно могли заразитися. До цього вони зберігатимуться на телефоні і видалятимуться через кілька тижнів.

Представник Агентства охорони здоров’я THL Алексі Урттіахо сподівається, що фінський додаток, який працює за децентралізованою схемою, має шанси на успіх, тому що такий підхід викликає більшу довіру людей.

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"Звісно, завантаження додатку - добровільне рішення, але думаю, що люди добре сприймуть це і будуть використовувати його", - зазначає він.

Додаток можна буде завантажити на платформах Google Play і App Store.

Нагадаємо, додаток для відстеження контактів запустили вже низка країн Західної Європи, серед яких - Данія, Німеччина, Швейцарія, Ірландія, Франція (остання відрізняється централізованою системою - дані зберігаються не на пристроях користувачів, а на сервері).

У Німеччині за перші дні після запуску додатку його завантажили 9,5 млн мешканців.