Финляндия в сентябре запустит приложение для отслеживания контактов
Финляндия в сентябре запустит собственное приложение отслеживания контактов, которое поможет получить предупреждение в случае контакта с больным коронавирусом.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.
Приложение, названное Koronavilkku ("Коронавирусная сигнализация"), станет доступным для жителей Финляндии с начала сентября, а в тестовом формате – возможно, и с последних дней августа.
Оно будет работать на основе технологии Bluetooth, как и большинство таких приложений в европейских странах и Сингапуре. По силе сигнала устройства будут определять, на каком расстоянии находились другие пользователи, и запоминать устройства на рисковой дистанции.
Если впоследствии человек получит положительный результат теста, у больного попросят разрешение на загрузку анонимизированных данных в систему, чтобы предупредить других пользователей, которые потенциально могли заразиться. До этого они будут храниться в телефоне и удаляться через несколько недель.
Представитель Агентства здравоохранения THL Алекси Урттиахо надеется, что финское приложение, которое работает по децентрализованной схеме, имеет шансы на успех, потому что такой подход вызывает больше доверия у людей.
"Конечно, загрузка приложения - добровольное решение, но думаю, что люди хорошо воспримут это и будут использовать его", - отмечает он.
Приложение можно будет загрузить на платформах Google Play и App Store.
Напомним, приложение для отслеживания контактов запустили уже ряд стран Западной Европы, среди которых - Дания, Германия, Швейцария, Ирландия, Франция (последняя отличается централизованной системой - данные хранятся не на устройствах пользователей, а на сервере).
В Германии за первые дни после запуска приложения его загрузили 9,5 млн жителей.