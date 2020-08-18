Литва будет договариваться с соседями о санкциях против властей Беларуси, если их не введет ЕС

Если на уровне ЕС не удастся договориться о санкциях против властей Беларуси, Литва будет договариваться о таком шаге с соседними странами.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна", об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в комментарии СМИ в Сейме во вторник.

"Сейчас нужно - что наша дипломатия и пытается сделать - собрать союзников, чтобы эти санкции стали санкциями ЕС, предназначенными для лиц, от наиболее высокопоставленного чиновника, до тех людей, которые фальсифицировали результаты выборов (...) и которые давали приказы применять насилие, проливать кровь на улицах Минска ...

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Если не удастся договориться глобально, тогда, думаю, что надо собирать ближайших союзников, наши соседние государства", - отметил литовский премьер.

По его словам, Литва вместе с Польшей и другими соседями, которые захотят присоединиться к инициативе, могли бы утвердить список белорусских чиновников, на которых будут распространяться санкции.

В Еврокомиссии сегодня сообщили, что работа над подготовкой санкционных списков в отношении Беларуси началась, но еще не завершена. Совет ЕС по иностранным делам в пятницу согласовал необходимость санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации выборов в Беларуси.

Напомним, позиция Литвы относительно ситуации в Беларуси является одной из самых активных и решительных в Европе.

В частности, литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси", и отмечал, что Литва рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил план из трех пунктов, чтобы найти решение политического кризиса в Беларуси.