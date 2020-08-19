У Нідерландах кілька днів тривають заворушення молоді, десятки заарештованих

У нідерландських містах Утрехт і Роттердам в ніч на середу відбулися чергові заворушення за участі молодих людей і поліції, такі сутички у різних містах тривають вже кілька днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

В Утрехті молодь палила на вулицях феєрверки попри видане раніше поліцією розпорядження щодо надзвичайної ситуації. Агресивно налаштовані молодики також підпалили скутер.

В результаті поліція затримала п'ятьох осіб.

Десятки молодих людей вийшли на вулиці Роттердама, вони також палили феєрверки і чинили безлад.

В останні дні у передмістях Утрехта ночами неспокійно. Наприклад, в суботу в Овервехті було заарештовано 25 осіб за те, що вони кидали різні предмети в поліцейських. У п'ятницю ввечері близько 250 молодих людей в Каналенейланді зруйнували автобусні зупинки і вітрину магазину.

Заворушення відбулися раніше і в Гаазі, коли молодь руйнувала пожежні гідранти, чинила акти вандалізму і вступала у сутички з поліцією.

Причиною такої поведінки молоді представники молодіжних організацій називають настрої "нудьги", які панують серед молодих людей.

"Якщо ви місяцями тримаєте закритими школи, майже не відкриваєте басейни і ганяєте молодь зі Схевенінгена (курорт у Гаазі. – Ред.), то ви отримуєте це. Коронавірусний час – дивний час. Дорослі зайняті собою, молоддю ніхто не переймається", – каже представник однієї з молодіжних організацій Гааги Аад ван Лонен.