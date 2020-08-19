В Нидерландах несколько дней продолжаются беспорядки молодежи, десятки арестованных

В нидерландских городах Утрехт и Роттердам в ночь на среду состоялись очередные беспорядки с участием молодых людей и полиции, такие столкновения в различных городах продолжаются уже несколько дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

В Утрехте молодежь жгла на улицах фейерверки, несмотря на выданное ранее полицией распоряжение о чрезвычайной ситуации. Агрессивно настроенные молодые люди также подожгли скутер.

В результате полиция задержала пять человек.

Десятки молодых людей вышли на улицы Роттердама, они также жгли фейерверки и устраивали беспорядки.

В последние дни в пригородах Утрехта по ночам неспокойно. Например, в субботу в Овервехте были арестованы 25 человек за то, что они бросали различные предметы в полицейских. В пятницу вечером около 250 молодых людей в Каналенейланде разбили автобусные остановки и витрину магазина.

Беспорядки произошли раньше и в Гааге, когда молодежь разбивала пожарные гидранты, совершала акты вандализма и вступала в столкновения с полицией.

Причиной такого поведения представители молодежных организаций называют скучающие настроения, которые охватили молодых людей.

"Если вы месяцами держите закрытыми школы, почти не открываете бассейны и гоняете молодежь со Схевенингене (курорт в Гааге. - Ред.), то вы получаете это. Коронавирусные времена - странные времена. Взрослые заняты собой, молодежью никто не занимается", - говорит представитель одной из молодежных организаций Гааги Аад ван Лонен.