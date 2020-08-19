Суд в Італії відхилив скаргу на рішення влади закрити дискотеки

Суд в Італії відхилив скаргу закладів розважальної індустрії на рішення уряду заборонити дискотеки, щоб сповільнити поширення вірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Регіональний адміністративний суд Лаціо відхилив позов про негайне призупинення наказу міністерства охорони здоров’я, згідно з яким зачинили дискотеки та запровадили масковий режим у місцях скупчення людей у нічний час.

Позов подала асоціація розважальних закладів, у яких постійно відбуваються дискотеки.

Водночас суд повернеться до колегіального розгляду легітимності рішення міністерства 9 вересня, якщо заборону продовжать.

На даний час обмеження впроваджене до 7 вересня, і після оцінки епідемічної ситуації може бути або продовжене, або скасоване.

Читайте також: Правий та ще правіший: як карантин та економічна криза змінили Італію.