Суд в Италии отклонил жалобу на решение властей закрыть дискотеки

Суд в Италии отклонил жалобу заведений развлекательной индустрии на решение правительства запретить дискотеки, чтобы замедлить распространение вируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Региональный административный суд Лацио отклонил иск о немедленном приостановлении приказа Министерства здравоохранения, согласно которому закрыли дискотеки и ввели масочный режим в местах скопления людей в ночное время.

Иск подала ассоциация развлекательных заведений, в которых постоянно происходят дискотеки.

В то же время суд вернется к коллегиальному рассмотрению легитимности решения министерства 9 сентября, если запрет продлят.

В настоящее время ограничение введено до 7 сентября, и после оценки эпидемической ситуации может быть либо продлено или отменено.

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