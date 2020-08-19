У Бельгії штрафуватимуть туристів за відмову тестуватись на COVID-19

У Бельгії туристів, які відмовлятимуться проходити обов’язковий тест на коронавірус при поверненні з країн з підвищеним ризиком зараження, штрафуватимуть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання De Tijd.

Такі заходи запроваджують після того, як стало відомо, що лише половина бельгійців, які повертаються з "гарячих коронавірусних точок", проходять тестування.

Щодня у Бельгії від 50 000 до 60 000 людей заповнюють форму Passenger Locator Form (PLF). Ця форма є обов'язковою з 1 серпня як для бельгійців, що повертаються, так і для іноземців, які прибувають в країну на період, довший 48 годин.

Близько 1500 осіб повертаються з червоної зони, а ще 6-8 тисяч - з помаранчевої. Повернення з червоної зони означає обов'язковий тест на коронавірус та принаймні дев'ять днів карантину.

Через низький рівень тестування мандрівників в уряді Бельгії досягли домовленості, що до туристів будуть застосовуватися такі ж правила, які вже застосовуються до осіб, які тривалий час перебували поряд з діагностованими хворими. Такі люди зобов'язані пройти тестування на коронавірус та піти на самоізоляцію.

Тим, хто не дотримується правил, загрожують штрафи від 208 до 4000 євро та навіть тюремні строки від восьми днів до шести місяців.

Бельгійці, які повернулися з країн червоної зони і ігнорують настанови, відтепер підпадають під такий же режим, сказав відповідальний за пов'язані з коронавірусом питання міністр Філіп Де Бекер.