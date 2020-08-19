В Бельгии будут штрафовать туристов за отказ тестироваться на COVID-19

В Бельгии туристов за отказ проходить обязательный тест на коронавирус при возвращении из стран с повышенным риском будут штрафовать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание De Tijd.

Такие меры вводят после того, как стало известно, что только половина бельгийцев, которые возвращаются из "горячих коронавирусных точек", проходят тестирование.

Ежедневно в Бельгии от 50 до 60 тысяч человек заполняют Passenger Locator Form (PLF). Эта форма обязательна с 1 августа как для бельгийцев, которые возвращаются в страну, так и для иностранцев, прибывающих на период дольше 48 часов.

Около 1500 человек возвращаются из красной зоны, а еще от 6 до 8 тысяч - из оранжевой. Возвращение из красной зоны означает обязательный тест на коронавирус и по крайней мере девять дней карантина.

Из-за низкого уровня тестирования путешественников в правительстве Бельгии достигли договоренности, что к туристам будут применяться такие же правила, которые уже применяются к лицам, которые длительное время находились рядом с диагностированными больными. Такие люди обязаны пройти тестирование на коронавирус и пойти на самоизоляцию.

Тем, кто не соблюдает правила, грозят штрафы от 208 до 4000 евро и даже тюремные сроки от восьми дней до шести месяцев.

Бельгийцы, которые вернулись из стран красной зоны и игнорируют правила, отныне подпадают под такой же режим, сказал ответственный за связанные с коронавирусом вопросы министр Филип де Бекер.