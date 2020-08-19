ЄС виділить 53 млн євро білоруському суспільству, зменшить допомогу державі

Євросоюз вирішив перерозподілити кошти, спрямовані Білорусі, для допомоги суспільству, а не офіційному Мінську.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу після екстреного саміту ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

ЄС має намір спрямувати 53 млн євро на програми допомоги Білорусі, які не будуть пов’язані з державою.

"Ми готові всіляко підтримувати Білорусь через Східне партнерство, але зараз настав час змінити пріоритети і пере направити кошти ЄС, які призначалися білоруській владі, а адресу білоруського суспільства та вразливих груп", - пояснила президента ЄК.

За словами Урсули Фон дер Ляєн, 2 млн євро підуть на допомоги "жертвам та постраждалим від безпрецедентного насильства". Ще 1 млн євро буде спрямований для підтримки громадянського суспільства та незалежних медіа у Білорусі.

Ще 50 млн ЄС спрямує на "ковід-програму", для підтримки лікарень, наприклад, на закупівлю необхідного обладнання, а також для підтримки малого та середнього бізнесу та вразливих груп населення.

Як повідомлялося раніше, саміт ЄС домовився про санкції щодо Білорусі, а також оголосив, що не визнає результати виборів президента Білорусі.