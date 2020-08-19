ЕС выделит 53 млн евро белорусскому обществу, уменьшив помощь государству

Евросоюз решил перераспределить средства, направленные Беларуси, для помощи обществу, а не официальному Минску.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге после экстренного саммита ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

ЕС намерен направить 53 млн евро на программы помощи Беларуси, которые не будут связаны с государством.

"Мы готовы всячески поддерживать Беларусь через Восточное партнерство, но сейчас пришло время сменить приоритеты и перенаправить средства ЕС, которые предназначались белорусской власти, в адрес белорусского общества и уязвимых групп", - пояснила президента ЕК.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, 2 млн евро пойдут на пособия "жертвам и пострадавшим от беспрецедентного насилия". Еще 1 млн евро будет направлен для поддержки гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси.

Еще 50 млн ЕС направит на "ковид-программу", для поддержки больниц, например, закупки необходимого оборудования, а также для поддержки малого и среднего бизнеса и уязвимых групп населения.

Как сообщалось ранее, саммит ЕС договорился о санкциях в отношении Беларуси, а также объявил, что не признает результаты выборов президента Беларуси.