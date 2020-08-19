ЄС сподівається на невтручання РФ і відзначив останні заяви Кремля щодо Білорусі

Президент Європейської ради Шарль Мішель розповів про вчорашню телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним і висловив сподівання на те, що жодна країна не втручатиметься у ситуацію в Білорусі.

Про це Мішель сказав після позачергової відеоконференції лідерів ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми переконані, що важливо шукати вирішення в Білорусі через діалог і я повторив, що ми хочемо уникнути зовнішніх негативних втручань. Ми мали дуже чіткий і відвертий обмін думками щодо ситуації в Білорусі. І ви, ймовірно, бачили в останні кілька годин певні заяви Кремля про те, що вони не мають наміру втручатися в події в Білорусі на військовому рівні", - сказав Мішель.

У Кремлі сьогодні заявили, що не бачать потреби надавати військову допомогу Білорусі в рамках Організації Договору про колективну безпеку.

Раніше Александр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що у телефонній розмові з Путіним отримав від нього обіцянку про надання всебічної допомоги у разі такого запиту від Білорусі.

У Литві заявили, що російська допомога Білорусі означатиме вторгнення.

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