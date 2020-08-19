ЕС надеется на невмешательство РФ и отметил последние заявления Кремля по Беларуси

Президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал о вчерашнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил надежду на то, что ни одна страна не будет вмешиваться в ситуацию в Беларуси.

Об этом Мишель сказал после внеочередной видеоконференции лидеров ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы убеждены, что важно искать решение в Беларуси через диалог, и я повторил, что мы хотим избежать внешних негативных вмешательств. У нас был очень четкий и откровенный обмен мнениями по ситуации в Беларуси. И вы, вероятно, видели в последние несколько часов определенные заявления Кремля о том, что они не намерены вмешиваться в события в Беларуси на военном уровне", - сказал Мишель.

В Кремле сегодня заявили, что не видят необходимости предоставлять военную помощь Беларуси в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что в телефонном разговоре с Путиным получил от него обещание о предоставлении всесторонней помощи в случае такого запроса от Беларуси.

В Литве заявили, что российская помощь Беларуси будет означать вторжение.

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