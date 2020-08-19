У помешканні французького міністра провели обшук через звинувачення у корупції

У помешканні міністра публічних рахунків Франції Олів’є Дюссо провели обшук у рамках відкритих проти нього проваджень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Проти Олів’є Дюссо відкрите провадження та ведуться слідчі дії за підозрою у корупції, незаконному отриманні вигоди та сприянні певним особам. Розслідування здійснює національна фінансова прокуратура.

Обшук відбувся вчора, 18 серпня, та здійснювався Головним офісом боротьби з корупцією та фінансовими злочинами.

У справі фігурують дві літографії митця Жерара Гаруста (одна з них - нижче на фото), подаровані Дюссо місцевим керівником компанії Saur у 2017 році, вартістю близько 2 тисяч євро. У той час він одночасно обіймав посаду депутата і мера міста Анноне.

Видання Mediapart звернуло увагу, що цей подарунок стався за кілька днів до того як Дюссо анонсував початок промислового партнерства між муніципалітетом і цією компанією.

"Прокуратура здійнює перевірки, які вважає за необхідне здійснити. Це нормально і це дозволить продемонструвати, що мені нема чим дорікнути. Я вже багато тижнів тому повернув ці літографії. Хоча у цьому (подарунку) не було нічого такого, я вирішив, що краще повернути їх, аби закрити полеміку довкола цього питання", - сказав Дюссо у коментарі AFP.

Нагадаємо, нещодавно на тлі фінансового скандалу залишив країну колишній монарх Іспанії, король Хуан Карлос I.

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