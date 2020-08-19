В доме французского министра провели обыск по обвинениям в коррупции

В доме министра публичных счетов Франции Оливье Дюссо провели обыск в рамках открытых против него производств.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Против Оливье Дюссо открыто производство и ведутся следственные действия по подозрению в коррупции, незаконном получении выгоды и содействии определенным лицам. Расследование ведет национальная финансовая прокуратура.

Обыск состоялся вчера, 18 августа, и осуществлялся Главным офисом борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями.

В деле фигурируют две литографии художника Жерара Гаруста (одна из них - ниже на фото), подаренные Дюссо местным руководителем компании Saur в 2017 году, стоимостью около 2 тысяч евро. В то время он одновременно занимал должность депутата и мэра города Аннонэ.

Издание Mediapart обратило внимание, что этот подарок произошел за несколько дней до того как Дюссо анонсировал начало промышленного партнерства между муниципалитетом и этой компанией.

"Прокуратура проводит проверки, которые считает необходимым осуществить. Это нормально и это позволит продемонстрировать, что меня не в чем упрекать. Я уже много недель назад вернул эти литографии. Хотя в этом (подарке) не было ничего такого, я решил, что лучше вернуть их, чтобы закрыть полемику вокруг этого вопроса", - сказал Дюссо в комментарии AFP.

Напомним, недавно на фоне финансового скандала покинул страну бывший монарх Испании, король Хуан Карлос I.

Подробнее читайте в статье: Побег по-королевски: какую цену будет иметь коррупционный скандал вокруг испанского монарха.