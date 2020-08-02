Під час антикоронавірусних протестів у Берліні постраждали 18 поліцейських

Під час антикоронавірусного протесту у Берліні постраждали 18 правоохоронців, з них троє госпіталізовані.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це заявили у поліції Берліну.

18 поліцейських отримали травми різної тяжкості і троє опинилися у лікарні після багатотисячного мітингу проти коронавірусних обмежень, який відбувся вчора у Берліні.

За оцінками поліції, у ході вулицями Берліну взяли участь близько 17 тисяч людей, а під кінець акції їхня кількість досягла 20 тисяч. Організатори ж стверджують, що на протест вийшли більше мільйона осіб.

Люди почали збиратись в центрі німецької столиці вранці. Деякі вигукували такі фрази, як "Ми друга хвиля!" і "Опір!", закликали до "свободи" і стверджували, що "найбільша теорія змови - пандемія коронавірусу".

На місці були задіяні 1100 правоохоронців.

Абсолютна більшість людей були без масок і не дотримувалися дистанції.

Пообіді поліція через гучномовці тричі просила людей розійтися, пояснюючи, що таке зібрання є порушенням карантину. У відповідь почали скандувати "Свобода" і "Ми залишаємось тут".

Потім поліцейські вивели зі сцени кількох організаторів. Під час спроб розігнати зібрання сталися сутички.

Мер Берліна Міхаель Мюллер гостро розкритикував акцію, наголошуючи, що люди таким чином ігнорують реальні факти та ставлять під загрозу здоров’я інших.

Також поліція Берліну відкрила провадження проти організатора акції за порушення карантинних правил.

Останнім часом кількість нових заражень коронавірусом у Німеччині почала зростати. У п’ятницю зареєстрували 870 нових випадків, у суботу 955.

В Інституті Роберта Коха головною причиною називають нехтування заходами безпеки.

На тлі зростання захворюваності міністр економіки Петер Альтмаєр заявив, що хоче більш жорстких покарань за порушення коронавірусних правил.