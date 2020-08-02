Во время антикоронавирусних протестов в Берлине пострадали 18 полицейских

Во время антикоронавирусного протеста в Берлине пострадали 18 правоохранителей, из них трое госпитализированы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявили в полиции Берлина.

18 полицейских получили травмы различной тяжести и трое оказались в больнице после многотысячного митинга против коронавирусных ограничений, который состоялся вчера в Берлине.

По оценкам полиции, в шествии по улицам Берлина приняли участие около 17 000 человек, а к концу акции их количество достигло 20 000. Организаторы же утверждают, что на протест вышли более миллиона человек.

Люди начали собираться в центре немецкой столицы утром. Некоторые выкрикивали такие фразы, как "Мы вторая волна!" и "Сопротивление!", призывали к "свободе" и утверждали, что "величайшая теория заговора - пандемия коронавируса".

На месте были задействованы 1100 правоохранителей.

Абсолютное большинство людей были без масок и не соблюдали дистанцию.

После обеда полиция через громкоговорители трижды просила людей разойтись, объясняя, что такое собрание является нарушением карантина. В ответ начали скандировать "Свобода" и "Мы остаемся здесь".

Затем полицейские вывели со сцены нескольких организаторов. Во время попыток разогнать собрание произошли столкновения.

Мэр Берлина Михаэль Мюллер раскритиковал акцию, подчеркивая, что люди таким образом игнорируют реальные факты и ставят под угрозу здоровье других.

Также полиция Берлина открыла производство против организатора акции за нарушение карантинных правил.

В последнее время количество новых заражений коронавируса в Германии начало расти. В пятницу зарегистрировали 870 новых случаев, в субботу 955. В Институте Роберта Коха главной причиной называют пренебрежение мерами безопасности.

На фоне роста заболеваемости министр экономики Петер Альтмаер заявил, что хочет более жестких наказаний за нарушения коронавирусных правил.