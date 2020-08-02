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Бельгія віднесла до "червоної зони" окремі регіони Іспанії та низки інших країн

Неділя, 2 серпня 2020, 17:17

Бельгія внесла до "червоної зони" кілька регіонів Іспанії, Швейцарії, Франції, Британії, Болгарії та Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Бельгія у суботу забронила подорожі з неважливих причин до іспанських Наварри, Арагону та Леріди у Каталонії, також у регіон Женеви у Швейцарії та у французький департамент Маєнни через погіршення там ситуації з коронавірусом.

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У список потрапили також північно-східний та південно-західний регіони Болгарії, низка районів Румунії та британський Лейчестер.

Тепер після повернення з цих регіонів необхідна самоізоляція. Мандрівники також повинні будуть залишати свої контакти і вказувати, де саме вони перебували останні 14 днів перед прибуттям.

Після повернення з районів "помаранчевої зони" ізоляція рекомендована.

Нагадаємо, у самій Бельгії останнім часом спостерігається стрімке зростання кількості нових заражень. У зв’язку з цим в країні повернули низку карантинних обмежень. Антверпен, де ситуація особливо загрозлива, запровадив комендантську годину.

Детальніше про це читайте у статті: На пляж за QR-кодом: як у серці Європи готуються до другої хвилі коронавірусу.

На сьогодні з початку епідемії у Бельгії зареєстрували 68 751 підтверджених випадків коронавірусу та 9 841 смертей. За кількістю загиблих країна займає одне з перших місць у світі.

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