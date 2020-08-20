Демократи затвердили кандидата у віцепрезиденти США

Сенаторка від Каліфорнії Камала Харріс офіційно висунута кандидатом у віцепрезиденти США від Демократичної партії.

Про це рішення було оголошено на з'їзді демократів, який відбувається здебільшого у віртуальному форматі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Камала Харріс є першою темношкірою американкою азійського походження у президентських перегонах. В особі Харріс, 55-річної сенаторки від Каліфорнії, яка сама балотувалася в Білий дім, Байден набуває досвідченого політика, вже випробуваного жорсткими умовами президентської кампанії 2020 року.

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"Ми повинні обрати президента... який об'єднає всіх нас - чорних, білих, латиноамериканців, азійців, корінних жителів - для досягнення майбутнього, якого ми всі разом хочемо. Ми повинні вибрати Джо Байдена", - сказала Харріс у своїй промові, виступаючи в рідному штаті Байдена Делавері.

Харріс є послідовною прихильницею політики підтримки України, неодноразово засуджувала російську агресію.

Напередодні Демократична партія США офіційно висунула своїм кандидатом на президентських виборах у листопаді колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

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