Україна та Грузія підписали програму співпраці між оборонними відомствами

Міністр оборони України Андрій Таран під час візиту до Грузії в середу підписав зі своїм грузинським колегою Іраклієм Гарібашвілі програму співпраці між міністерствами оборони двох країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це проінформувала пресслужба Міноборони України.

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Керівники оборонних відомств обговорили питання безпеки в Україні, Грузії та в Азово-Чорноморському регіоні, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Збройних силах обох країн і розвиток співробітництва в форматі НАТО-Грузія-Україна.

Сторони обговорили пріоритети двостороннього оборонного співробітництва за напрямками стратегічних комунікацій, кіберзахисту, військово-технічної сфери, спільної участі у військових навчаннях та впровадженню стандартів НАТО в діяльність збройних сил.

За результатами спільної роботи міністри узгодили та підписали Програму співробітництва між міністерствами оборони України та Грузії.

Як повідомлялось раніше, Україна прагне долучитися до аналітичного процесу NATO reflection process, який стане основою для формування стратегічної концепції НАТО-2030.