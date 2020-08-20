Чехія пропонує лікування пораненим на протестах білорусам

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що його країна може надати гуманітарну допомогу Білорусі, зокрема, поранені під час протестів можуть пройти лікування у чеських лікарнях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"У Білорусі є низка людей, які отримали поранення і потребують медичної допомоги. Ми домовилися, що Чеська Республіка надасть деяку гуманітарну допомогу в двосторонньому порядку", - сказав Бабіш після зустрічі з головою білоруської громади Чехії Христиною Сяноковою.

"Вони повинні представити нам пропозицію про те, як ми могли б допомогти, і ми тоді послали б туди літак", - додав він.

За словами Сянокової, Бабіш також цікавився списком політв'язнів у Білорусі, який представлять представники меншини.

Представники білоруської громади також запропонували прем'єр-міністру Бабішу приєднатися до нещодавно створеної Координаційної ради, створеної білоруською опозицією для забезпечення мирної передачі влади.

Як повідомлялося, саміт ЄС 19 серпня домовився про санкції щодо Білорусі, а також оголосив, що не визнає результати виборів президента Білорусі.

Список людей, щодо яких буде запроваджено білоруські санкції, має бути погоджений найближчим часом, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Зокрема, санкції повинна затвердити Рада ЄС.

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