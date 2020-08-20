Чехия предлагает лечение раненым на протестах белорусам

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна может предоставить гуманитарную помощь Беларуси, в частности, раненые во время протестов могут пройти лечение в чешских больницах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"В Беларуси есть ряд людей, которые получили ранения и нуждаются в медицинской помощи. Мы договорились, что Чешская Республика предоставит некоторую гуманитарную помощь в двустороннем порядке", - сказал Бабиш после встречи с главой белорусской общины Чехии Кристиной Сяноковой.

"Они должны представить нам предложение о том, как мы могли бы помочь, и мы послали бы туда самолет", - добавил он.

По словам Сяноковой, Бабиш также интересовался списком политзаключенных в Беларуси, который предоставят представители меньшинства.

Представители белорусской общины также предложили премьер-министру Бабишу поддержать недавно созданный Координационный совет, созданный белорусской оппозицией для обеспечения мирной передачи власти.

Как сообщалось, саммит ЕС 19 августа договорился о санкциях в отношении Беларуси, а также объявил, что не признает результаты выборов президента Беларуси.

Список людей, в отношении которых будут введены белорусские санкции, должен быть согласован в ближайшее время, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности, санкции должен утвердить Совет ЕС.

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