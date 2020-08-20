У Бельгії підтримка коронавірусних обмежень громадянами впала з 81 до 35%

Мотивація населення Бельгії до дотримання заходів по боротьбі з коронавірусом впала до найнижчого рівня.

Про це йдеться у дослідженні Гентського університету, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Майже 35% респондентів заявили, що дотримуються обмежень добровільно.

"На початку кризи ми відзначали, що 81% опитаних повністю підтримували ці заходи, а зараз таких тільки 35%", - пояснює професор Маартен Ванстеенкісте з експертної групи з психології та коронавірусу. Обов'язок носити маску і обмеження соціальних контактів наразі є найменш дотримуваними правилами.

Тому професор закликає до впровадження засобів, які підвищують задоволеність і мотивують населення підтримувати ці бар'єрні жести. Він згадав про можливість створення, зокрема, системи колірних кодів, що вказують на силу пандемії і переслідувану суспільством мету.

За цим дослідженням з моменту посилення заходів в кінці липня було опитано 5192 людини.

Як повідомлялося, у Бельгії туристів, які відмовлятимуться проходити обов’язковий тест на коронавірус при поверненні з країн з підвищеним ризиком зараження, штрафуватимуть.

Такі заходи запроваджують після того, як стало відомо, що лише половина бельгійців, які повертаються з "гарячих коронавірусних точок", проходять тестування.