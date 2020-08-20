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В Бельгии поддержка коронавирусных ограничений гражданами упала с 81% до 35%

Четверг, 20 августа 2020, 14:08

Мотивация населения Бельгии к соблюдению мер по борьбе с коронавируса упала до самого низкого уровня.

Об этом говорится в исследовании Гентского университета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Почти 35% респондентов заявили, что придерживаются ограничений добровольно.

"В начале кризиса мы отмечали, что 81% опрошенных полностью поддерживали эти меры, а сейчас таких только 35%", - объясняет профессор Маартен Ванстеенкисте из экспертной группы по психологии и коронавирусу. Обязанность носить маску и ограничения социальных контактов - пока наименее соблюдаемые правила.

Поэтому профессор призывает к внедрению средств, которые повышают удовлетворенность и мотивируют население поддерживать эти барьерные жесты. Он упомянул о возможности создания, в частности, системы цветовых кодов, указывающих на силу пандемии и преследуемую обществом цель.

По этим исследованиям с момента усиления мер в конце июля было опрошено 5192 человека.

Как сообщалось, в Бельгии туристов отказываться проходить обязательный тест на коронавирус при возвращении из стран с повышенным риском заражения, будут штрафовать.

Такие меры вводят после того, как стало известно, что только половина бельгийцев, которые возвращаются из "горячих коронавирусных точек", проходят тестирование.

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