Колишньому раднику Трампа висунули звинувачення у шахрайстві

Колишньому раднику президента США Дональда Трампа Стіву Беннону висунули звинувачення у шахрайстві.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це оголосили у міністерстві юстиції США.

Стіва Беннона підозрюють у шахрайстві, пов’язаному з кампанією збору коштів на підтримку будівництва стіни на кордоні між США і Мексикою.

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Федеральна прокуратура звинувачує Беннона та ще декількох осіб у тому, що вони привласнили частину коштів із 25 мільйонів доларів, які збирали у рамках кампанії "Ми будуємо стіну".

У прокуратурі підозрюють, що Беннон отримав понад 1 мільйон цих коштів через неурядову організацію.

Судовий розгляд щодо нього відбудеться у федеральному суді Манхеттена у Нью-Йорку.

Стів Беннон був керівником передвиборчого штабу Трампа, а згодом - старшим радником та головним стратегом Білого дому. Він завершив роботу в адміністрації у серпні 2017 року.

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