Ангела Меркель прибула до резиденції Макрона на узбережжі Середземного моря

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном до його резиденції на узбережжі Середземного моря.

Як пише "Європейська правда", про це Макрон повідомив в офіційному Twitter, написавши твіт німецькою мовою.

"Я радий надзвичайному спільній відданості наших двох країн на двосторонньому, європейському та міжнародному рівні. Разом ми сильніші", - написав президент Франції, повідомляючи про початок зустрічі.

Ich freue mich über das außergewöhnliche gemeinsame Engagement unserer beiden Länder, sowohl auf bilateraler als auch auf europäischer und internationaler Ebene. Gemeinsam sind wir stärker. https://t.co/rGOtq3pJu4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 20, 2020

В Єлисейському палаці раніше повідомили, що зустрічі лідери планують обговорювати питання, які будуть у європейському порядку денного після завершення сезону відпусток.

Серед них - боротьба з пандемією коронавірусу, бюджет ЄС, екологічні й торгівельні питання, відносини ЄС з Китаєм і окремими країнами Африки, а також - ситуацію у Лівані, Білорусі та Східному Середземномор’ї.

Нагадаємо, Німеччина зараз головує у Раді ЄС та має значний вплив на формування її порядку денного.

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