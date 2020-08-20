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Ангела Меркель прибула до резиденції Макрона на узбережжі Середземного моря

Четвер, 20 серпня 2020, 19:10

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном до його резиденції на узбережжі Середземного моря.

Як пише "Європейська правда", про це Макрон повідомив в офіційному Twitter, написавши твіт німецькою мовою.

"Я радий надзвичайному спільній відданості наших двох країн на двосторонньому, європейському та міжнародному рівні. Разом ми сильніші", - написав президент Франції, повідомляючи про початок зустрічі.

В Єлисейському палаці раніше повідомили, що зустрічі лідери планують обговорювати  питання, які будуть у європейському порядку денного після завершення сезону відпусток.

Серед них - боротьба з пандемією коронавірусу, бюджет ЄС, екологічні й торгівельні питання, відносини ЄС з Китаєм і окремими країнами Африки, а також - ситуацію у Лівані, Білорусі та Східному Середземномор’ї.

Нагадаємо, Німеччина зараз головує у Раді ЄС та має значний вплив на формування її порядку денного.

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