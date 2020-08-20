Ангела Меркель прибыла в резиденцию Макрона на побережье Средиземного моря

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его резиденцию Форт де Брегансон на узбережье Средиземного моря.

Как пишет "Европейская правда", об этом Макрона сообщил в официальном Twitter, написав твит на немецком языке.

"Я рад чрезвычайном совместной преданности наших двух стран на двустороннем, европейском и международном уровне. Вместе мы сильнее", - написал президент Франции, сообщая о начале встречи.

Ich freue mich über das außergewöhnliche gemeinsame Engagement unserer beiden Länder, sowohl auf bilateraler als auch auf europäischer und internationaler Ebene. Gemeinsam sind wir stärker. https://t.co/rGOtq3pJu4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 20, 2020

В Елисейском дворце ранее сообщили, что на встрече лидеры планируют обсуждать вопросы, которые будут в европейской повестки дня после завершения сезона отпусков.

Среди них - борьба с пандемией коронавируса, бюджет ЕС, экологические и торговые вопросы, отношения ЕС с Китаем и отдельными странами Африки, а также - ситуация в Ливане, Беларуси и Восточном Средиземноморье.

Напомним, Германия сейчас председательствует в Совете ЕС и имеет значительное влияние на формирование его повестки дня.

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