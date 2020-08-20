Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Польше официально объявили нового главу МИД

Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве

Брата террориста, который убил 22 человек в Манчестере, посадили на 55 лет

МИД подумает, что делать с отношениями с Беларусью






Ангела Меркель прибыла в резиденцию Макрона на побережье Средиземного моря

Четверг, 20 августа 2020, 19:10

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его резиденцию Форт де Брегансон на узбережье Средиземного моря.

Как пишет "Европейская правда", об этом Макрона сообщил в официальном Twitter, написав твит на немецком языке.

"Я рад чрезвычайном совместной преданности наших двух стран на двустороннем, европейском и международном уровне. Вместе мы сильнее", - написал президент Франции, сообщая о начале встречи.

В Елисейском дворце ранее сообщили, что на встрече лидеры планируют обсуждать вопросы, которые будут в европейской повестки дня после завершения сезона отпусков.

Среди них - борьба с пандемией коронавируса, бюджет ЕС, экологические и торговые вопросы, отношения ЕС с Китаем и отдельными странами Африки, а также - ситуация в Ливане, Беларуси и Восточном Средиземноморье.

Напомним, Германия сейчас председательствует в Совете ЕС и имеет значительное влияние на формирование его повестки дня.

Читайте также: Меркель за рулем ЕС: поможет ли председательство Германии вывести Евросоюз из кризиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Германия
powered by lun.ua