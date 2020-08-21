Трамп прокоментував ситуацію з Навальним 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон спостерігає за розвитком ситуації навколо російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на розшифровку заяви Трампа на сайті Білого дому.

Трамп відповів на питання журналіста стосовно того, чи, на переконання США, Алексєя Навального отруїли.

"Поки що ми не бачили цього. Ми стежимо за ситуацією. І Майк (ймовірно, йдеться про держсекретаря США - ЄП.) скоро доповість мені. Гаразд?", - відповів Трамп.

Нагадаємо, у четвер канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон заявили, що готові допомогти з лікуванням ймовірно отруєного російського опозиціонера Алексєя Навального.

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Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вимагає притягнення винних до відповідальності, якщо інформація про отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального підтвердиться.

20 серпня російський опозиційний політик Алексєй Навальний потрапив до реанімації з отруєнням — йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".

За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.

Вранці 21 серпня прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила у Twitter, що головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська, в якій знаходиться Навальний, відмовився видати дозвіл на перевезення політика в німецьку клініку.