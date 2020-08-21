Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон наблюдает за развитием ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на расшифровку заявления Трампа на сайте Белого дома.

Трамп ответил на вопрос журналиста о том, отравили ли Навального, по мнению США.

"Пока мы не видели этого. Мы следим за ситуацией. И Майк (вероятно, речь идет о госсекретаре США Майке Помпео. - ЕП) скоро доложит мне. Хорошо?" - ответил Трамп.

Напомним, в четверг канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы помочь с лечением вероятно отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.

Читайте также В Британии выразили обеспокоенность известиями об отравлении Навального

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель требует привлечения виновных к ответственности, если информация об отравлении Навального подтвердится.

20 августа Навальный попал в реанимацию с отравлением - ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз - отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.

Утром 21 августа пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится Навальный, отказался выдать разрешение на перевозку политика в немецкую клинику.