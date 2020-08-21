Лукашенко сжег мосты со всеми и не готов к переговорам - член Координационного совета

Член Координационного совета оппозиции в Беларуси, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий считает, что Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента, не готов к переговорам, потому что сжег мосты со всеми, "и даже с Россией".

Об этом белорусский правозащитник рассказал в интервью "Европейской правде".

Беляцкий считает, что даже западные санкции не сделают Лукашенко более готовым к переговорам.

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"Лукашенко демонстративно сжег все мосты: и на Запад, и в Украину, а также поджег мост к России, однако сейчас его срочно ремонтирует", - сказал Беляцкий.

В то же время он выразил сомнение в том, что РФ может заступиться за Лукашенко, в том числе силовым путем.

"Россия сейчас в сложном положении, потому что протесты исключительно мирные и причин для вмешательства нет. Конечно, я немного боюсь какой-то провокации, которая дала бы формальный повод для Лукашенко пригласить к себе "большого брата". Но он и сам этого не очень хочет", - сказал Беляцкий.

По его словам, Лукашенко "долго наступал на российские мозоли, но сейчас ситуация изменилась".

"И теперь он снова очень часто разговаривает с Путиным, предлагая, что он готов отдать за то, чтобы остаться у власти. Ну и конечно, он виляет, как всегда, врет, как всегда", - отметил Беляцкий.

Читайте полное интервью с правозащитником: "Лукашенко сжег все мосты на Запад. Даже поджег мост к России - и сейчас его срочно ремонтирует"