Британія запроваджує карантин для тих, хто приїздить з Австрії і Хорватії

Велика Британія з суботи запроваджує обов’язковий карантин для тих, хто повертається з Австрії, Хорватії, а також Тринідаду і Тобаго.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Тепер британські туристи, які приїздять з відпусток, мають встигнути повернутися до 4 ранку суботи, щоб уникнути необхідності ізолюватися.

Як зазначається, на даний час у Хорватії налічується до 20 тисяч британських туристів.

Разом з тим британський уряд включив Португалію у перелік безпечних країн, по поверненні з яких самоізоляція не потрібна.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, за два тижні у Британії було зареєстровано 20,9 випадку захворювання коронавірусом на 100 000 осіб.

Для порівняння, в Хорватії було 41,7 випадку на 100 000 осіб, в Австрії - 30,8, а в Португалії - 27,8.

Британські урядовці зіткнулися з критикою за їх ставлення до карантинних правил, а аеропорт Гатвік закликав до гнучкості і зняти обмеження з деяких місць всередині країн.

Як повідомлялося, британський уряд співпрацює з аеропортами для того, щоб почати тестування мандрівників на коронавірус з метою уникнути необхідності їх перебування на 14 денному карантині.