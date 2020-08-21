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Британия вводит карантин для тех, кто приезжает из Австрии и Хорватии

Пятница, 21 августа 2020, 10:15

Великобритания с субботы вводит обязательный карантин для тех, кто возвращается из Австрии, Хорватии, а также Тринидада и Тобаго.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Теперь британские туристы, которые приезжают из отпусков, должны успеть вернуться до 4 утра субботы, чтобы избежать необходимости изолироваться.

Как отмечается, в настоящее время в Хорватии насчитывается до 20 тысяч британских туристов.

Вместе с тем британское правительство включило Португалию в перечень безопасных стран, по возвращении из которых самоизоляция не нужна.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, за две недели в Великобритании было зарегистрировано 20,9 случая заболевания коронавирусом на 100 000 человек.

Для сравнения, в Хорватии было 41,7 случая на 100 000 человек, в Австрии - 30,8, а в Португалии - 27,8.

Британские чиновники столкнулись с критикой из-за их отношения к карантинным правилам, а аэропорт Гатвик призвал к гибкости и снятию ограничений с некоторых мест внутри стран.

Как сообщалось, британское правительство сотрудничает с аэропортами для того, чтобы начать тестирование путешественников на коронавирус с целью избежать 14-дневного карантина.

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