Додон "готов первым" испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Президент Молдовы Игорь Додон, который сейчас находится с визитом в России, заявил, что готов стать "первым из молдавских граждан", кто протестирует на себе российскую вакцину от коронавируса.

Об этом Додон заявил в эфире программы "Президент отвечает", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Додон рассказал, что испытания российской вакцины на иностранных гражданах станут возможны, по его оценкам, в ближайшие несколько недель.

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"Я готов предложить себя первым из молдавских граждан, чтобы протестировать эту вакцину на себе. Как только ее можно будет использовать на иностранных граждан, я приеду сюда или мы найдем другую возможность протестировать эту вакцину на мне лично", - заявил Додон.

Он сказал, что таким образом намерен развеять "скептицизм некоторых молдавских граждан, в том числе и в официальных кругах".

"Я даже готов рискнуть здоровьем, если это будет необходимо, чтобы эта вакцина как можно скорее попала в Молдову", - сказал он.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин заявил о первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19.

На следующий день Додон сообщил, что Молдова официально обратилась к России с запросом о получении российской вакцины.