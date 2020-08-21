МЗС Литви про ситуацію з Навальним: схоже на замітання слідів

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що останні події довкола ймовірно отруєного російського опозиціонера Алексєя Навального нагадують спроби замести сліди.

Про це дипломат написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Навальний у комі. Влада навмисно затягує постановку діагнозу і відмовляє Алексєю в транспортуванні в німецьку клініку. Типовий приклад ставлення Кремля до людського життя. Схоже на спробу приховати сліди", - зазначив Лінкявічюс.

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Нагадаємо, у четвер канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон заявили, що готові допомогти з лікуванням ймовірно отруєного російського опозиціонера Алексєя Навального. 20 серпня російський опозиційний політик Алексєй Навальний потрапив до реанімації з отруєнням — йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".

За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.

Вранці 21 серпня прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила у Twitter, що головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська, в якій знаходиться Навальний, відмовився видати дозвіл на перевезення політика в німецьку клініку.

Головлікар лікарні також заявив, що у медиків є 5 робочих діагнозів і відмовився їх називати.