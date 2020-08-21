МИД Литвы о ситуации с Навальным: похоже на заметание следов

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что последние события вокруг вероятного отравления российского оппозиционера Алексея Навального напоминают попытки замести следы.

Об этом дипломат написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Навальный в коме. Власть намеренно затягивает постановку диагноза и отказывает Алексею в транспортировке в немецкую клинику. Типичный пример отношения Кремля к человеческой жизни. Похоже на попытку замести следы", - отметил Линкявичюс.

Напомним, в четверг канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы помочь с лечением вероятно отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель требует привлечения виновных к ответственности, если информация об отравлении Навального подтвердится.

20 августа Навальный попал в реанимацию с отравлением - ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз - отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.

Утром 21 августа пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится Навальный, отказался выдать разрешение на перевозку политика в немецкую клинику.