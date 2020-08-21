У Словаччині найбільше добове число заражених коронавірусом з початку пандемії

У Словаччині був зареєстрований найвищий рівень щоденного збільшення числа випадків захворювання COVID-19 з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За даними міністерства охорони здоров'я Словаччини, за останні 24 години було інфіковано 123 людини.

Досі найбільшою добовою кількістю заражень було 114. Такий показник зафіксували 15 квітня.

В цілому в Словаччині відносно низьке число заражень. З початку пандемії заразилися 3225 людей, а 33 померли.

Офіційні особи поки не дають пояснення причин стрибка захворюваності, однак у сусідніх країнах поширенню коронавірусу сприяють відновлені масові заходи і літні відпустки.

Нагадаємо, у Польщі вперше з початку епідемії коронавірусу за добу зареєстрували більше 900 нових хворих.