В Словакии наибольшее суточное число зараженных коронавирусом с начала пандемии

В Словакии был зарегистрирован самый высокий уровень ежедневного увеличения числа случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным министерства здравоохранения Словакии, за последние 24 часа было инфицировано 123 человека.

До сих пор наибольшим суточным количеством заражений было 114. Такой показатель зафиксировали 15 апреля.

В целом в Словакии относительно низкое число заражений. С начала пандемии заразились 3225 человек, а 33 умерли.

Официальные лица пока не дают объяснения причин скачка заболеваемости, однако в соседних странах распространению коронавируса способствуют возобновление массовых мероприятий и летние отпуска.

В Польше впервые с начала эпидемии коронавируса в сутки зарегистрировали более 900 новых больных.